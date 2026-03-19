“Sulle tracce della volpe”: lo spettacolo finale della rassegna per bambini a San Clemente

Domenica 22 marzo Alessia Canducci e Tiziano Paganelli conducono i più piccoli in un viaggio tra musica, narrazione e astuzia

Domenica 22 marzo chiuderà la rassegna del Teatro Villa di San Clemente “A teatro con mamma e papà” lo spettacolo per bambini dai 4 anni in su “Sulle tracce della volpe” con la voce recitante di Alessia Canducci, attrice con una formazione poliedrica che spazia dalla musica al teatro, in scena con Tiziano Paganelli, polistrumentista e compositore.

Alessia e Tiziano dal 1996 giocano per scovare voci, ritmi e suoni per le storie lette, suonate e narrate; creano spettacoli dalle atmosfere ironiche o drammatiche, suggestive, emozionanti, che coinvolgono un pubblico di tutte le età; sono storie in cui le parole e la musica si intrecciano per dare vita a un rito antico e a volte un po’ pazzo.

“Sulle tracce della volpe” è tutto questo, si snoda attorno alla furbizia della volpe, imprendibile: seguendo le sue tracce, Alessia e Tiziano hanno capito che ha un punto debole, le piace la musica. Questo elemento potrebbe essere la chiave per catturarla, usando i suoni per attirarla o ingannarla. La narrazione suggerisce che, seguendo le tracce della volpe, si sono trovate storie furbe e suoni intelligenti che parlano di lei, rivelando come l’astuzia e la furbizia siano elementi centrali nella sua natura, ma anche come la musica possa rappresentare un modo per superare il suo inganno.