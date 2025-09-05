SuperEnalotto: vincita da 54mila euro a Rimini

Nonostante questa vincita, il “6” continua a sfuggire

Una giocata più che vincente al SuperEnalotto è stata realizzata a Rimini presso la Tabaccheria Dell'Anagrafe in Via Caduti di Marzabotto, 21. Una persona ha centrato 1 punto su 5 da 54.385 euro. Lo riporta Corriere Romagna. La combinazione vincente è stata: 5 – 16 – 38 – 45 – 63 – 83 – J 46 – SS 83.

Nonostante questa vincita, il “6” continua a sfuggire: nell’estrazione del concorso n. 141 di giovedì 4 settembre, il Jackpot arriva ora a 47,1 milioni di euro in palio per il concorso di venerdì 5 settembre 2025. Nel concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 4 settembre sono state assegnate complessivamente 327.515 vincite.