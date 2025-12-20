Taglio, barba e "Viagra": la Procura chiede 4 mesi per il barbiere di Rivazzurra

Sequestrate 180 pillole blu nel retrobottega

Quattro mesi di reclusione e 8mila euro di multa: è la pena richiesta dalla Procura per un barbiere 81enne di Rivazzurra, difeso dall’avvocato Marco Ferri, accusato di esercizio abusivo della professione per aver venduto illegalmente farmaci come Viagra e Cialis nel proprio salone. Come riporta il Corriere Romagna, il blitz della Polizia locale risale a gennaio 2021: nel negozio furono sequestrate oltre 180 pillole e materiale per la somministrazione dei farmaci, importati illegalmente. Nessuna droga è stata trovata nonostante l’intervento dei cani antidroga. L’imputato ha sostenuto che i medicinali fossero per uso personale. Il processo, davanti alla giudice Manuela Liverani, è stato rinviato a fine febbraio per repliche e sentenza.