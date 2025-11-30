Tajani: “Il centro Askatasuna va chiuso, è una fonte di violenza”

Dopo l’assalto alla sede de La Stampa, la Procura di Torino apre un fascicolo per danneggiamento

Il centro sociale Askatasuna, a cui appartengono molte delle persone identificate per l’assalto alla sede de La Stampa avvenuto venerdì scorso a Torino, “va chiuso”. A sostenerlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ribadisce come Forza Italia da tempo chieda la cessazione delle attività del centro.

“Lo diciamo da anni. Sono state organizzate numerose manifestazioni di Forza Italia per chiedere la chiusura di questo centro sociale anarchico, perché rappresenta una fonte costante di aggressione e violenza”, ha dichiarato Tajani.

Nel frattempo, la Procura di Torino ha aperto un fascicolo sull’irruzione nella redazione del quotidiano. Secondo quanto si apprende, l’ipotesi di lavoro iniziale — in attesa della relazione completa della Digos — è quella di procedere per il reato di danneggiamento.