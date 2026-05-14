Talamello, attivo il punto di ascolto per la tutela dei consumatori nelle aree montane

Il servizio gratuito, promosso da Regione Emilia-Romagna con Federconsumatori e Codici, offre assistenza su utenze, contratti e servizi digitali fino a settembre

Sono già partite nel Comune di Talamello le attività della “Rete di punti di ascolto per l’assistenza e la tutela a favore dei consumatori utenti nelle aree montane e interne”, il progetto sperimentale promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa, realizzata da Federconsumatori Rimini e Codici Emilia- Romagna, ha l’obiettivo di rafforzare la presenza dei servizi di tutela dei consumatori nei territori caratterizzati da maggiore fragilità socio- economica e da una più limitata accessibilità ai servizi di prossimità.

All’interno dell’Area Alta Valmarecchia, il Comune di Talamello ha aderito alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione, mettendo a disposizione spazi dedicati all’attivazione del punto di ascolto.

Il punto di ascolto offre consulenza gratuita ai cittadini su diverse tematiche consumeristiche, tra cui: utenze, servizi bancari, finanziari e assicurativi, contratti e garanzie, telecomunicazioni e trasporti, commercio elettronico e servizi digitali.

Il servizio sarà attivo fino al mese di settembre, tutti i lunedì dalle ore 10 alle 12, ad eccezione del 1° giugno. Durante il mese di agosto le attività saranno sospese.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i cittadini del territorio, che possono così accedere a un supporto concreto e qualificato senza doversi spostare verso centri più grandi.

È possibile prendere appuntamento contattando i seguenti numeri di telefono e indirizzi email:

Federconsumatori Rimini: [email protected] - tel.0541.779989

cell. 353.4965974 dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì.

Codici Emilia Romagna: [email protected] – tel 0541.1502074