Talenti in ascesa: il Circolo Tennis Novafeltria continua a raccogliere soddisfazioni

Quattro atleti qualificati al Master di Cesenatico

Prosegue il momento positivo per il settore giovanile del Circolo Tennis di Novafeltria, protagonista nella tappa del circuito disputata al Circolo Tennis Valmarecchia di Pietracuta. Nel Green maschile successo di Francesco Moni, che ha conquistato il torneo davanti a un tabellone di 34 iscritti, completando un podio tutto targato Novafeltria con Samuele Valentini e Federico Guidi.

Buoni risultati anche nel femminile, con Noemi Cupi semifinalista insieme alle positive prove di Anna Maria Gori e Mia Benzi. A conferma della crescita del vivaio, quattro giovani atleti del circolo si sono qualificati per il Master provinciale di Cesenatico del 2 e 3 maggio. Un altro segnale incoraggiante di un percorso che continua a dare soddisfazioni.