Tassi sui mutui quasi fermi a settembre

Lieve calo rispetto ad agosto: 3,25% per le famiglie, 3,33% per le imprese

Nel frattempo, dal fronte creditizio arrivano segnali di stabilità. Secondo il rapporto mensile dell’Abi (Associazione bancaria italiana), a settembre i tassi sui nuovi mutui bancari si sono attestati al 3,25%, in lieve calo rispetto al 3,28% di agosto, quando si era registrato un aumento rispetto a luglio. Per quanto riguarda i finanziamenti alle imprese, i tassi medi applicati dalle banche sono scesi al 3,33%, rispetto al 3,38% del mese precedente. Un lieve ribasso che, pur non modificando sostanzialmente il quadro generale, segnala una fase di relativa stabilità dopo mesi di oscillazioni.