Tassisti in piazza contro le multinazionali, Salvini convoca i sindacati

Proteste in tutta Italia contro la concorrenza giudicata sleale nel trasporto urbano. Il ministro: "Giusto che rivendichino"

Tassisti in piazza in numerose città italiane per protestare contro quella che definiscono la “concorrenza sleale delle multinazionali” nel settore del trasporto urbano. La mobilitazione, organizzata dai sindacati di categoria, punta a richiamare l’attenzione del governo sulle difficoltà del comparto e sulle regole che disciplinano il rapporto tra taxi e servizi di noleggio con conducente (Ncc).

Alla luce delle manifestazioni, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato per domani pomeriggio un incontro con le sigle sindacali. «Non ho voluto interferire — ha dichiarato — è giusto che ognuno rivendichi quello che ritiene di rivendicare».

Salvini ha ricordato il lavoro svolto negli ultimi anni sul tema: «In questi tre anni ho promosso tavoli di confronto molto complicati, ma le riunioni più impegnative sono state quelle tra taxi e Ncc. Vere e proprie avventure», ha affermato, sottolineando la complessità di un equilibrio normativo che tenga conto delle diverse esigenze del settore.

L’incontro di domani rappresenterà un nuovo tentativo di mediazione tra le parti, in un contesto segnato da tensioni crescenti e da un mercato del trasporto urbano in rapida trasformazione.