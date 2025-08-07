Tavolini abusivi sul suolo pubblico: multe e rimozioni forzate a Riccione

Dieci attività nei principali assi commerciali multate per tavoli e sedie senza autorizzazione: segnalazioni anche alla Guardia di Finanza

La Polizia locale, effettuando verifiche lungo i principali assi commerciali, ha sanzionato dieci attività economiche che non avevano mai presentato alcuna istanza per il rilascio di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, occupando invece con tavoli, sedie e attrezzature su delle aree destinate al pubblico passaggio.

Queste attività sono state sanzionate ai sensi del Codice della strada e ai titolari è stata intimata la rimozione delle opere abusive a proprie spese. A tali accertamenti seguiranno opportuni controlli mirati per verificare l’ottemperanza a tale obbligo con l’eventuale e conseguente segnalazione alla Prefettura per l’emissione dell’ordinanza di rimozione coattiva nel caso di accertata inadempienza.

La sindaca potrà ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la chiusura dell’esercizio fino all’adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese, e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni In ogni caso è scattata la segnalazione alla Guardia di Finanza in quanto l’occupazione abusiva era praticata al fine di scopi commerciali e tale illecito prevede la chiusura condizionata dell’esercizio.







