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Tennis, a Igea brillano Ciccarelli, Mariani, Onofri e Guidi Zoffoli

Si gioca il tabellone finale nel Trofeo del Gavettone di terza categoria al Circolo Tennis Venustas

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
15 agosto 2026 18:11
Tennis, a Igea brillano Ciccarelli, Mariani, Onofri e Guidi Zoffoli -
Bellaria Igea Marina
Sport
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E’ in pieno svolgimento la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina.

Approdano al 3° turno del tabellone finale, tra gli altri, Matteo Ciccarelli, Iacopo Mariani, Tommaso Onofri e Thomas Guidi Zoffoli.

Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Bruno Zanini (4.3)-Manuel Gentile (4.1, n.1) 6-2, 4-6, 10-2, Marco Fuschillo (4.2)-Mauro Tedeschi (4.1, n.9) 6-4, 4-6, 10-7, Matteo Casalboni (Nc)-Gabriele Lasconi (4.2) 6-1, 6-1, Samuele Cardinali (4.1)-Niccolò Tedeschi (4.2) 6-3, 6-2, Carlo Conti (4.1, n.5)-Alberto Caroni (4.2) 6-0, 6-1, Alessandro Giannini (4.1, n.7)-Matteo Casalboni (Nc) 6-1, 6-0, Tommaso Bergonzoni (4.1, n.15)-Federico Marchettoni (4.1) 6-7 (3), 7-6 (1), 10-4, Andrea Bonivento (4.1, n.2)-Massimiliano Grisanti (4.5) 6-2, 6-1.

Si qualifica anche Diego Losignore (4.3).

Tabellone finale, 2° turno: Matteo Ciccarelli (3.5)-Marco Gianfrini (4.1) 6-4, 6-2, Iacopo Mariani (3.5)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-1, 6-2, Tommaso Onofri (4.3)-Giacomo Francini (3.5) 0-6, 6-2, 10-6, Kevin Tafaj (4.2)-Paolo Gori (3.5) 2-6, 6-3, 10-6, Marco Mazza (4.1)-Gianmarco Palumbo (3.5) 6-3, 4-6, 10-0, Emanuel Vannucci (3.5)-Andrea Angelini (4.1) 6-3, 6-1, Andrea Battazza (3.5)-Claudio Fantini (4.1) 6-2, 7-5, Thomas Guidi Zoffoli (4.1)-Stefan Buca (3.5) 6-0, 6-3.

La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

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