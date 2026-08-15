Tennis, a Igea brillano Ciccarelli, Mariani, Onofri e Guidi Zoffoli
Si gioca il tabellone finale nel Trofeo del Gavettone di terza categoria al Circolo Tennis Venustas
E’ in pieno svolgimento la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina.
Approdano al 3° turno del tabellone finale, tra gli altri, Matteo Ciccarelli, Iacopo Mariani, Tommaso Onofri e Thomas Guidi Zoffoli.
Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Bruno Zanini (4.3)-Manuel Gentile (4.1, n.1) 6-2, 4-6, 10-2, Marco Fuschillo (4.2)-Mauro Tedeschi (4.1, n.9) 6-4, 4-6, 10-7, Matteo Casalboni (Nc)-Gabriele Lasconi (4.2) 6-1, 6-1, Samuele Cardinali (4.1)-Niccolò Tedeschi (4.2) 6-3, 6-2, Carlo Conti (4.1, n.5)-Alberto Caroni (4.2) 6-0, 6-1, Alessandro Giannini (4.1, n.7)-Matteo Casalboni (Nc) 6-1, 6-0, Tommaso Bergonzoni (4.1, n.15)-Federico Marchettoni (4.1) 6-7 (3), 7-6 (1), 10-4, Andrea Bonivento (4.1, n.2)-Massimiliano Grisanti (4.5) 6-2, 6-1.
Si qualifica anche Diego Losignore (4.3).
Tabellone finale, 2° turno: Matteo Ciccarelli (3.5)-Marco Gianfrini (4.1) 6-4, 6-2, Iacopo Mariani (3.5)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-1, 6-2, Tommaso Onofri (4.3)-Giacomo Francini (3.5) 0-6, 6-2, 10-6, Kevin Tafaj (4.2)-Paolo Gori (3.5) 2-6, 6-3, 10-6, Marco Mazza (4.1)-Gianmarco Palumbo (3.5) 6-3, 4-6, 10-0, Emanuel Vannucci (3.5)-Andrea Angelini (4.1) 6-3, 6-1, Andrea Battazza (3.5)-Claudio Fantini (4.1) 6-2, 7-5, Thomas Guidi Zoffoli (4.1)-Stefan Buca (3.5) 6-0, 6-3.
La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.