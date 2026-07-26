Tennis, Dennis Spircu e Elena Omiccioli vincitori a Cattolica

Il torneo nazionale “Gruppo Di Ba Open”, maschile e femminile dotato di un montepremi complessivo di 1500 euro, ha emesso i verdetti

Ha emesso i suoi verdetti il “Gruppo Di Ba Open”, torneo nazionale Open maschile e femminile dotato di un montepremi complessivo di 1500 euro organizzato dalla Galimberti Tennis Academy a Cattolica a poche settimane dalla prima edizione del Challenger Atp “SIC Europe Omag Open“ che ha catalizzato le attenzioni degli appassionati.

Nella competizione maschile (ammessi 64 giocatori sui 115 che avevano dato la loro adesione) ha confermato il suo brillante momento l’under 18 Dennis Ciprian Spircu. Il 2.4 cattolichino, portacolori del Ct Maglie ma che si allena proprio nell’academy dell’ex davisman azzurro, accreditato della seconda testa di serie dal giudice arbitro Paolo Calbi (affiancato in cabina di regia da Monica Costa) nei quarti ha avuto via libera per il ritiro di Francesco Cartocci (2.5, Tennis Giotto Arezzo) sul punteggio di 6-1 1-4, in semifinale ha prevalso in rimonta, per 6-7 6-4 6-2, su Enrique Bogo Bianchini (2.5, Tennis Sena), che nel turno precedente aveva eliminato per 6-3 3-6 10-6 il riccionese Jacopo Antonelli (2.4, Tc Romano), n.3 del seeding, e nel match clou ha lasciato due game (6-0 6-2) a Matteo Sabbatini (2,5, Tc Ancona). Quest’ultimo aveva sconfitto 6-0 6-2 nei quarti Daniel Tonucci (2.6, Ct Fossombrone) e in semifinale aveva superato 6-3 6-2 Gianmarco Cartocci (2.5, Tennis Giotto Arezzo).

Laa prova femminile (32 tenniste in gara sulle 37 iscritte) ha visto il successo di Elena Omiccioli. La 2.5 portacolori del Tennis Team Fano, seconda favorita del seeding, nei quarti ha sbarrato la strada (6-0 6-1) a Gioia Angeli (2.7, Tc Riccione), nel penultimo atto ha regolato con un doppio 6-3 Rachele Franchini (2.7, Ct Massa Lombarda) per completare poi il suo percorso netto con il doppio “bagel” rifilato a Beatrice Bruni Lotti (2.6, Tennis Modena). La giocatrice emiliana si era qualificata per la finale imponendosi 6-3 6-2 sulla sammarinese Serena Pellandra (2.7), capace di estromettere nei quarti per 6-3 6-4 Camilla Fabbri (2.5, Tc Ippodromo Cesena), prima favorita del tabellone.

Le premiazioni sono state effettuate dal direttore di gara Nazario Boni.