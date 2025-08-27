Tennis, memorial Cavioli: quarti per Morolli, Zannoni, Nicola Filippi e Baldinini
Entra decisamente nella fase clou il torneo Open maschile del Tennis Club Viserba
Entra decisamente nella fase clou il torneo Open maschile del Tennis Club Viserba, un torneo che appare più un Future, per la qualità degli iscritti, che una rassegna di carattere nazionale. Si tratta del tradizionale Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi.
Conquistano i quarti, in programma oggi dalle 17, il riminese Alberto Morolli, due portacolori del Tc Viserba, Samuel Zannoni e Nicola Filippi, ed il sorprendente Federico Baldinini (Ten Sport Center) cha ha fatto l’impresa di giornata battendo con un “positivo” Jacopo Fiorini.
Ottavi: Francesco Rastelli (2.4, n.8)-Matteo Sabbatini (2.6) 6-4, 7-5, Alberto Morolli (2.3, n.5)-Luca Bartoli (2.6) 6-4, 7-5, Samuel Zannoni (2.4, n.6)-Tommaso Filippi (2.5) 6-4, 6-2, Federico Baldinini (2.6)-Jacopo Fiorini (2.4, n.7) 6-2, 6-1, Nicola Filippi (2.3, n.4)-Jacopo Antonelli (2.5) 6-2, 6-0.