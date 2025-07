Tenta un furto in pizzeria e ruba un portafoglio: arrestato a Riccione

L'uomo, è stato bloccato dai carabinieri grazie alla segnalazione della vigilanza e alle immagini di videosorveglianza

Un 36enne originario di Salerno e senza fissa dimora è stato arrestato all’alba a Riccione dopo un tentato furto in una pizzeria di viale Dante. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato da un istituto di vigilanza mentre cercava di forzare una finestra. Fermato poco dopo dai carabinieri mentre si allontanava in bicicletta, è stato identificato anche grazie alle immagini di videosorveglianza. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di un portafoglio rubato poco prima a una donna delle pulizie. È stato trattenuto in camera di sicurezza su disposizione del Pm Davide Ercolani, in attesa della convalida.