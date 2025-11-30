Tentano di sfilare il portafoglio a due ragazzi fuori dal locale, arrestate in flagrante due donne

Agenti in borghese bloccano le ladre

Nelle prime ore di sabato due 22enni sono stati avvicinati fuori da una discoteca a Miramare da due persone che, distraendoli con contatti insistenti, sono riuscite a sfilare il portafoglio a uno di loro. La scena è stata notata dagli agenti del Nucleo Falchi della Polizia locale di Rimini, che sono intervenuti arrestando le due sospette, di origine peruviana.

Il portafoglio, contenente 50 euro e documenti, non è stato ritrovato. Dopo la notte in cella, le arrestate sono state portate in tribunale per la direttissima: convalidato l’arresto, il giudice non ha applicato misure cautelari. Processo fissato per marzo.