Tentata rapina alle Befane: giovane aggredisce vigilante

L’aggressore bloccato dalla Polizia

Tenta di rubare nel negozio ed afferra al collo il vigilante. E' successo lunedì nel tardo pomeriggio alle Befane di Rimini. Verso le 19.30 nel negozio Cisalfa tre giovani italiani sono stati fermati dopo aver fatto scattare l'allarme antitaccheggio. Il vigilante ha invitato i ragazzi a seguirli. Mentre due di loro si sono dimostrati accomodanti, il terzo giovane ha reagito in modo aggressivo. Si è tolto dalla giacca un paio di guanti facendoli cadere, sperando di non essere visto. Ha poi colpito il mobilio del negozio afferrando quindi al collo il vigilante. La Polizia, intervenuta rapidamente con due Volanti, lo ha bloccato e portato in Questura. Qui sono stati effettuati gli atti di rito e il soggetto è stato arrestato per tentata rapina impropria.