Terrazza della Dolce Vita, debutto con un Galli da tutto esaurito

Oltre 600 spettatori per la serata inaugurale tra inclusione, cultura e spettacolo. Sul palco anche la ministra Alessandra Locatelli e Al Bano

La settima edizione della Terrazza della Dolce Vita è partita con un Teatro Galli gremito e oltre 600 spettatori che hanno partecipato alla serata inaugurale di ieri. Il salotto culturale ideato e condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi ha aperto il suo calendario di appuntamenti con un confronto dedicato ai temi dell'inclusione, della disabilità e del turismo accessibile, alternando momenti di approfondimento a spettacolo e intrattenimento.

Sul palco sono intervenuti il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, l'assessore alle Politiche per la Salute e alla Protezione sociale del Comune di Rimini Kristian Gianfreda, insieme a Debora Donati, presidente dell'associazione di volontariato "Insieme a Te", e Valerio Tomaselli, presidente della cooperativa "Amici di Gigi". Al centro del confronto le esperienze delle spiagge inclusive "La Spiaggia dei Valori" di Punta Marina e "Spiaggia Libera Tutti" di Rimini, esempi concreti di un modello di accoglienza accessibile.

Il dibattito ha posto l'attenzione sul tema del turismo inclusivo, una delle priorità della Regione Emilia-Romagna che dal 2022 promuove il progetto pluriennale "In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me - Welcome Everybody", dedicato allo sviluppo di un'offerta turistica sempre più accessibile.

La serata è poi proseguita con l'intervento di Vincenzo Schettini, il professore e divulgatore scientifico diventato un fenomeno del web grazie al progetto "La Fisica Che Ci Piace", seguito dallo scrittore Stefano Zecchi. A chiudere il primo appuntamento della manifestazione è stata l'esibizione di Al Bano, accolta dagli applausi del pubblico.

La Terrazza della Dolce Vita prosegue oggi, sabato 1 agosto, trasferendosi nel giardino del Grand Hotel di Rimini. Tra gli ospiti della serata sono attesi il direttore del Tg2 Antonio Preziosi, il conduttore di "Mi Manda RaiTre" Federico Ruffo e l'attore Luca Barbareschi. La rassegna continuerà fino al 10 agosto con un ricco calendario di incontri, tutti a ingresso libero con inizio alle 18.30.