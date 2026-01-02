Terremoto di magnitudo 3.5 tra Toscana e Romagna, scossa avvertita anche in Valmarecchia

Non risultano segnalazioni di danni a persone o strutture

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata nella serata di oggi, giovedì 2 gennaio, alle ore 20:53, nell’area dell’Appennino al confine tra Toscana e Romagna.

Secondo quanto rilevato dai sistemi di monitoraggio sismico, l’evento ha avuto epicentro a circa 8 chilometri a ovest di Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, con coordinate geografiche 43.776 di latitudine e 11.906 di longitudine. La profondità stimata è stata di 9,6 chilometri.

La scossa è stata percepita distintamente in diversi comuni della zona, compresa l’alta Valmarecchia, dove alcuni residenti hanno segnalato un breve ma netto movimento tellurico. Al momento, tuttavia, non risultano segnalazioni di danni a persone o strutture.