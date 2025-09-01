Terremoto in Afghanistan: oltre 800 morti nell’est del Paese

Scossa di magnitudo 6 vicino a Jalalabad, villaggi rasi al suolo e soccorsi in grave difficoltà

Un forte terremoto di magnitudo 6 ha colpito l’Afghanistan orientale, causando oltre 800 morti e migliaia di feriti. L’epicentro è stato individuato nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad. I distretti più colpiti sono Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare, dove interi villaggi sono stati distrutti.

Le operazioni di soccorso procedono a rilento: frane e strade interrotte rendono complicato l’accesso alle zone montuose, raggiungibili in molti casi solo via elicottero. Le autorità hanno chiesto l’intervento delle organizzazioni internazionali per fronteggiare l’emergenza umanitaria.