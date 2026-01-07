Terrore a "I Malatesta": rapina la gioielleria e tenta la fuga, incastrato dalle guardie

Approfitta della neve per rapinare la Gold Gallery: arrestato dopo pochi istanti

È finita con un arresto la rapina messa a segno alla gioielleria Gold Gallery, all’interno del centro commerciale I Malatesta di Rimini. L’episodio è avvenuto intorno alle 14.30 di martedì 6 gennaio.

L’uomo, entrato nel negozio fingendosi un normale cliente, ha approfittato della scarsa presenza di persone nel centro commerciale, dovuta al maltempo e alla neve. All’improvviso ha minacciato la commessa ed è fuggito con la refurtiva.

Rapina a "I Malatesta"

La fuga è durata però pochi istanti: il rapinatore è stato bloccato dalle guardie giurate del punto vendita, che in quel momento stavano effettuando il cambio turno ed erano quindi in due. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha preso in consegna l’uomo e lo ha arrestato.