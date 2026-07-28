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Terrore per una bimba di 5 anni: ingerisce un gettone dell'autolavaggio. Salvata d'urgenza al Sant'Orsola di Bologna

Rimosso un corpo estraneo dalle vie aeree

A cura di Glauco Valentini Redazione
28 luglio 2026 07:34
Terrore per una bimba di 5 anni: ingerisce un gettone dell'autolavaggio. Salvata d'urgenza al Sant'Orsola di Bologna - Repertorio
Repertorio
Valconca
Cronaca
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Attimi di paura sabato scorso per una bambina di 5 anni della Valconca, che ha ingerito accidentalmente un gettone metallico dell'autolavaggio rimasto incastrato nelle vie respiratorie. Dopo il primo intervento in una struttura sanitaria privata e l'arrivo del 118, la piccola è stata trasferita d'urgenza dall'ospedale Infermi di Rimini al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, dove è stata sottoposta a un delicato intervento per la rimozione del corpo estraneo. L'operazione è riuscita e la bambina è ora fuori pericolo, con condizioni in costante miglioramento.

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