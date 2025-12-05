Terza stella consecutiva per Pizzeria Luké: la storia dei fratelli Raucci, da "sogni e farina" al successo

"La nostra pizza brilla grazie a voi"

I giovani fratelli Raucci ce l’hanno fatta di nuovo: Luca (26) e Francesco (23) hanno agguantato la terza stella. Il 24 novembre scorso, infatti, nella splendida cornice del Castello delle Cerimonie di Napoli, hanno ottenuto per il terzo anno consecutivo il prestigioso premio della Guida Chef di Pizza Stellato.

Francesco e Luca sono figli d’arte: il padre, Saverio Luigi, ha insegnato loro il mestiere e trasmesso la passione per l'arte della pizza.

«Abbiamo avuto il grande onore di confermare anche per il 2026 la nostra stella personale – spiegano Francesco e Luca –. Un traguardo che parte da lontano, ormai sette anni fa, quando abbiamo aperto per la prima volta le porte della Pizzeria Luké di Cattolica, con più sogni che certezze e con le mani sporche di farina e di speranze. Oggi quei sogni continuano a crescere insieme a noi».

Terza stella consecutiva per Pizzeria Luké

«Vogliamo dedicare questo prestigioso riconoscimento a tutti coloro che, ogni giorno, scelgono la nostra pizza, sostengono il nostro lavoro e ci motivano ad andare avanti dando sempre il massimo. Senza di loro, senza la loro fiducia, niente di tutto questo sarebbe stato possibile – concludono i due fratelli –. La stella è nostra, ma brilla grazie a voi. Grazie di far parte della nostra storia».