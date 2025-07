Terzo mandato, il governo invita a presentare una proposta: “Il tempo sta per scadere”

Ciriani ha ribadito la necessità di agire con tempestività

Il tema del terzo mandato per i presidenti di Regione continua a far discutere e resta un nodo politico tutt’altro che semplice da sciogliere. A intervenire è il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha lanciato un avvertimento, in particolare alla Lega: “Il tempo sta per scadere”.

Durante un’intervista a Start su Sky TG24, Ciriani ha chiarito la posizione del governo: “L’elezione diretta, quasi ovunque nel mondo, prevede un limite temporale. La Lega insiste soprattutto sul tema del terzo mandato, e noi di Fratelli d’Italia abbiamo detto che, se ci sarà una proposta concreta, siamo disposti a discuterne. Ma al momento, una proposta non è ancora arrivata”, ha precisato il ministro.

Il tempo stringe, e Ciriani ha ribadito la necessità di agire con tempestività: “Se c’è un’iniziativa, deve essere presentata in tempi molto rapidi. Il tempo sta per scadere”. Il ministro ha inoltre sottolineato come il governo preferisca affrontare il tema attraverso un “esame parlamentare normale”, piuttosto che con l’adozione di un decreto-legge.