Test metabolico e 200 km di bici: il video del nutrizionista Riminese Samuele Valentini

Come analizzare il motore di un atleta

Guarda il video-test

Il dott. Samuele Valentini, nutrizionista clinico e dello sport attivo nell’area di Rimini e provincia, ha recentemente svolto un test metabolico completo dedicato agli sportivi. L’obiettivo era valutare le soglie ventilatorie: la prima soglia aerobica e la seconda soglia anaerobica, analizzando VO₂max, metabolismo dei carboidrati e dei grassi, produzione di lattato e wattaggi alla soglia (FTP).

Durante il test, condotto insieme a un preparatore, tutti i dati – comprese le potenze espresse in watt – sono stati mostrati sullo schermo, permettendo di comprendere quali substrati energetici vengono utilizzati a diverse intensità di sforzo, grazie anche al quoziente respiratorio (RER).

Il giorno successivo, Valentini ha messo subito in pratica i risultati del test con un lungo giro in bici di oltre 200 km, partendo da Peschiera del Garda e passando per Brescia, fino a completare il periplo del Lago d’Iseo. L’esperienza ha fornito spunti concreti su integrazione e alimentazione sportiva, fondamentali per ottimizzare le prestazioni.