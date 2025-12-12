The Kolors aprono il Capodanno 2025-2026 a Riccione tra concerti e spettacoli

Il 30 dicembre in piazzale Ceccarini il live della band anticipa la notte del 31 con “Discoteca Romantica” e gli eventi del primo gennaio

Tre giorni di musica dal vivo, dj set, spettacoli per famiglie e tradizioni sul mare: dal 30 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026 Riccione celebra il Capodanno con un ricco calendario di eventi che unisce il concerto di pre-Capodanno dei The Kolors in piazzale Ceccarini, la grande notte del 31 dicembre con “Discoteca Romantica”, il tradizionale tuffo del primo dell’anno in piazzale Roma e il musical show family “C’era una svolta” nel pomeriggio del 1° gennaio.

Il concerto di pre-Capodanno con The Kolors

L'avvio di festeggiamenti è fissato per martedì 30 dicembre 2025 alle ore 18:00 in piazzale Ceccarini con il concerto dei The Kolors. La band, legatissima alla città di Riccione, composta da Antonio “Stash” Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli, rappresenta un fenomeno musicale che ha saputo conquistare le classifiche italiane ed europee. Forte di un successo inarrestabile che conta un totale di 24 dischi di platino tra Italia e Paesi stranieri, la band porterà sul palco la sua energia contagiosa.

I The Kolors ripercorreranno i loro successi storici fino alle hit più recenti. Il loro repertorio è una collezione di successi che ha dominato le classifiche, a partire dalla hit senza tempo “Italodisco”. Il brano, vero fenomeno pop, vanta un impatto straordinario con oltre 305 milioni di streaming, collezionando il doppio diamante in Polonia e ben sei dischi di platino in Italia. A questi si affiancano i più recenti trionfi, come l'irresistibile inno sanremese "Un ragazzo una ragazza", anch'esso certificato doppio platino, e il recente successo estivo, la contagiosa "Karma", tutti elementi che rappresentano il meglio della loro attuale produzione musicale. Il loro live gratuito promette di essere una vera e propria festa, fungendo da energico preludio al grande evento della notte di San Silvestro.

La grande festa di Capodanno in piazza: “Discoteca Romantica”

La notte del 31 dicembre 2025 vedrà la celebrazione del Capodanno in piazzale Ceccarini con l'evento "Discoteca Romantica". La festa avrà inizio alle ore 22:00 con l'opening party a cura di Aquafan.

Dalle 23:00 all'01:00, protagonista sarà Nostalgia90, che riproporrà la musica degli anni '90 con il format più grande in Italia. L'evento proseguirà dall'01:00 alle 03:00 con "Oltre la Nostalgia, l'evoluzione del suono", un set che vedrà in consolle Max Monti & Claudio Coveri.

Il tradizionale tuffo del primo dell'anno

La mattinata di giovedì 1° gennaio 2026, alle ore 11:30 in piazzale Roma, sarà dedicata al tradizionale e atteso tuffo di Capodanno nelle acque dell’Adriatico. Questo appuntamento consolidato, che rinnova l'augurio di buon auspicio per l'anno nuovo, è un progetto promosso dal Comune di Riccione e Polisportiva Riccione.

L'evento si svolge in collaborazione con Capitaneria di porto, Cooperativa bagnini Riccione, Associazione Identità di spiaggia Riccione, Croce rossa italiana Riccione, Associazione della Protezione civile Arcione, Amici della Boa Bianca e Riccione Chapter Italy.

Il musical show family: “C’era una svolta”

Giovedì 1° gennaio 2026 in piazzale Ceccarini, il musical show family torna a incantare il pubblico con “C’era una svolta”, un viaggio tra sogni, musica e grandi emozioni per salutare l'anno vecchio e accogliere quello nuovo all’insegna dello spettacolo e della fantasia. Lo show, scritto e diretto da Elena Ronchetti, mescola teatro, danza e canto in una formula originale che unisce ironia, sentimento e ritmo.

Protagonisti sono artisti professionisti con energia contagiosa, che si esibiscono in un musical interamente cantato dal vivo capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età. Attraverso scenografie curate, costumi scintillanti e un repertorio musicale che alterna brani inediti a grandi classici rivisitati, lo spettacolo accompagna gli spettatori in un viaggio emozionante. “C’era una svolta” è un titolo che gioca con le parole, un omaggio alle fiabe tradizionali e un invito a cambiare prospettiva. L'appuntamento è a ingresso libero e prevede due spettacoli: alle 16:00 e in replica alle 17:30.





