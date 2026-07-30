The Maranza: il regista del film potrebbe girare alcune scene anche a San Giovanni in Marignano

Se ne parlerà in un colloquio con l'amministrazione comunale

Proseguono le riprese del film "The Maranza - From Streets to Glory", opera scritta e diretta da Salvatore Michienzi. Domani (31 luglio) il regista, accompagnato dal direttore alla fotografia Amato Ballante, sarà a colloquio con la sindaca di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli: verrà chiesta l'autorizzazione per girare alcune scene del film. Si parlerà anche di una possibile operazione per un secondo progetto legato al film. Nel contempo il cast ha girato la scena della rapina nel bolognese, a San Benedetto Val di Sambro. Era presente Lorenzo Flaherty, noto attore, nei panni dell'investigatore di Polizia. Il film racconta la vita di dieci giovani che vivono ai margini della società e che cercano una possibilità di cambiamento dopo un percorso segnato da difficoltà, violenza e piccoli crimini. Una storia ambientata nelle periferie delle grandi città del Nord Italia che affronta il tema del disagio giovanile e della ricerca di una nuova identità.

Con questa pellicola Salvatore Michienzi prosegue il proprio percorso nel cinema dopo aver iniziato come attore e aver successivamente scelto la strada della scrittura e della regia. Tra i suoi lavori precedenti figurano “Lockdown – Un furto inaspettato”, distribuito sulla piattaforma Amazon Prime, e il cortometraggio “La mia vita dietro una finestra”, ispirato a una storia reale e presentato al Berlino Film Festival. Nel cast di “The Maranza” figurano Manrico Caldari e Melissa Caldari, in arte Melissa Mil, mentre Amato Ballante è direttore della fotografia e fotografo di scena.