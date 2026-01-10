"Ti faccio uccidere": 28enne a processo per le violenze e le minacce di morte alla madre

Dramma familiare a Rimini: figlia tossicodipendente a processo per maltrattamenti

Una 28enne riminese è stata rinviata a giudizio con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della madre di 58 anni. L’udienza preliminare è stata fissata per metà febbraio davanti al gup.

Secondo l’accusa, la giovane – tossicodipendente – avrebbe più volte minacciato e aggredito la donna, lanciandole contro sedie e oggetti e colpendola con calci e pugni. In un episodio la madre riportò ferite giudicate guaribili in tre giorni.

La 28enne, difesa dall’avvocato Torquato Tristani, già condannata in passato per minacce con un coltello, avrebbe anche preteso di essere assistita durante l’assunzione di droga e avrebbe rivolto alla madre gravi intimidazioni, tra cui quella di farla uccidere.

La denuncia della donna ha fatto scattare le indagini dei carabinieri. Da ottobre la giovane è sottoposta a libertà vigilata. Il processo inizierà nelle prossime settimane.