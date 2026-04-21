TikTok sbarca a San Marino Outlet: arrivano i The Breakfast Club

Live show gratuito e meet&greet

San Marino Outlet si prepara ad ospitare il fenomeno social del momento: domenica 26 aprile, dalle 16:00, arriveranno i The Breakfast Club, il trio di creator più amati dalla Gen Z e dalla Gen Alpha. Con i loro video virali su TikTok, sono diventati un punto di riferimento per i più giovani e i loro eventi dal vivo sono sempre molto partecipati.

A San Marino Outlet Fabio Ferrucci, Cristiano Borsi e Viola Silvi, i membri dei The Breakfast Club, daranno vita ad un live show coinvolgente e gratuito, a base di musica e intrattenimento, accompagnati dalla The Breakfast Crew, un gruppo di giovani ballerini di grande talento.

Al termine dell’esibizione sul palco, che sarà presentata da Andrea Prada, il pubblico potrà partecipare al Meet&Greet, con possibilità di incontrare dal vivo i tre creator per farsi firmare un autografo.

Per raggiungere facilmente e comodamente San Marino Outlet si ricorda che è attiva l'Autolinea Rimini San Marino (percorsi e orari al seguente link: https://www.benedettinispa.com/it/san-marino-outlet-experience).