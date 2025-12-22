Tim, le azioni di risparmio volano in Borsa: +9% dopo l’annuncio della conversione

Il Cda porta la proposta in assemblea il 28 gennaio. Il fondo di Davide Leone, con il 12% del capitale risparmio, giudica positivamente l’operazione

Le azioni di risparmio di Tim volano in Borsa dopo l’annuncio della conversione. In apertura di seduta i titoli segnano un rialzo di circa il 9%, arrivando a quota 0,62 euro, sull’onda dell’interesse del mercato per l’operazione proposta dal consiglio di amministrazione.

La conversione delle azioni di risparmio sarà sottoposta al voto dell’assemblea degli azionisti, convocata per il prossimo 28 gennaio. L’operazione ha già incassato il sostegno di un investitore di peso: il fondo guidato da Davide Leone, che detiene circa il 12% del capitale risparmio di Tim.

“Riconosciamo che Tim ha dimostrato un approccio favorevole al mercato nella conversione delle azioni di risparmio”, ha commentato il fondo. “I termini proposti della conversione sembrano offrire un accordo conveniente sia agli azionisti ordinari sia a quelli di risparmio. Alla luce di ciò, ci aspettiamo che l’operazione abbia successo”.

Il giudizio positivo contribuisce a rafforzare la fiducia degli investitori sull’esito dell’assemblea e sulla strategia del gruppo, sostenendo la forte performance del titolo in Borsa.