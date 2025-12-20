Tim vince in Cassazione: allo Stato il conto da un miliardo di euro

La Corte Suprema dà ragione al gruppo telefonico: dovrà essere restituito il canone di concessione versato nel 1998. Si chiude un contenzioso durato oltre vent’anni

La Corte di Cassazione ha deciso: il canone di concessione pagato da Tim nel 1998 dovrà essere restituito. La Suprema Corte si è espressa a favore del ricorso presentato dal gruppo telefonico, riconoscendo il diritto al recupero del miliardo di euro versato nelle casse dello Stato.

Con questa sentenza si conclude un lungo e complesso contenzioso giudiziario. Nel 2024 lo Stato aveva impugnato la decisione della Corte d’Appello di Roma, che aveva già dato ragione a Tim, presentando ricorso in Cassazione. A maggio, la Suprema Corte aveva rinviato la decisione finale, disponendo ulteriori accertamenti per verificare se la richiesta originaria del gruppo fosse stata presentata al tribunale competente.

Ora la pronuncia definitiva mette la parola fine alla vicenda, sancendo l’obbligo per il governo di restituire a Tim il canone di concessione versato nel 1998, con un impatto rilevante sui conti pubblici.