Tiro con l’arco, il riccionese Francesco Gregori è campione italiano assoluto

Il riccionese conquista l’oro nel ricurvo a Benevento dopo una finale decisa alla freccia di spareggio. Nel 2026 anche un argento e tre bronzi

Una freccia all’ultimo tiro, quella decisiva, e il titolo italiano assoluto che prende la strada di Riccione. Francesco Gregori ha conquistato per la prima volta in carriera il titolo di Campione italiano assoluto nel tiro con l’arco ricurvo, al termine dei campionati di tiro di campagna disputati dal 18 al 20 settembre tra Benevento e Vitulano.

L’arciere del Gruppo sportivo della Marina Militare ha completato la sua corsa al titolo nella finale disputata alla Rocca dei Rettori, nel centro storico di Benevento. Dall’altra parte del campo c’era Massimiliano Mandia delle Fiamme azzurre, battuto da Gregori per 64 a 61. Alla medaglia d’oro negli Assoluti si è aggiunto anche l’argento senior individuale di categoria. Il successo completa una stagione particolarmente ricca per il riccionese, che nel 2026 ha collezionato due ori, un argento e due bronzi. Ai Campionati italiani di classe sono arrivati due terzi posti: uno nella gara individuale della divisione olimpica e uno nella prova a squadre, insieme ai compagni dell’Arco Club Riccione Simone Vernocchi e Nicolay Vinogradov. Il risultato più importante, però, è arrivato proprio negli Assoluti, dove Gregori ha superato uno dopo l’altro gli avversari fino alla finale. Un match combattuto fino all’ultima freccia, risolto allo spareggio con il tiro che gli ha consegnato il titolo italiano.

La stagione del riccionese si è fatta notare anche sul piano internazionale. Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 Gregori ha raggiunto la finale del torneo individuale di ricurvo maschile dopo aver eliminato in semifinale il campione olimpico turco Mete Gazoz. Nell’ultimo atto è arrivato l’argento. Per lui anche il quarto posto nella gara a squadre maschile con la Nazionale. Un altro podio è arrivato a Madrid, nella tappa dei Campionati del mondo, dove Gregori ha conquistato il bronzo nella prova a squadre.

"Un successo prestigioso che ci riempie d’orgoglio e arricchisce un medagliere già straordinario", hanno commentato la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola, rivolgendosi a Gregori e all’Arco Club Riccione. "È una grande soddisfazione vedere portare il nome di Riccione sul gradino più alto d’Italia".