Titano Villanova Valmarecchia Minibasket Cup, tutto pronto: 16 squadre in campo tra San Marino e Valmarecchia

Sabato 16 e domenica 17 maggio torna il torneo Esordienti con 32 partite su 6 campi, circa 400 persone ospitate e la finale al Multieventi di San Marino domenica alle 16.30

La Titano Villanova Valmarecchia Minibasket Cup scalda i motori ed è pronta a partire. Sabato 16 e domenica 17 sei campi ospiteranno un evento che è ormai entrato nella tradizione del finale di stagione agonistica. Le gare sono in programma sul centrale, il Multieventi di San Marino, oltre che negli altri due impianti del Titano, vale a dire Casadei e Falciano. Poi i due campi attigui a Villa, sede dei Tigers, e il centro sportivo Giulio Turci a Poggio Torriana.

In campo gli Esordienti, vale a dire l’annata 2014, con 16 squadre pronte a incontrarsi nel segno della voglia di giocare e della sana competizione. La squadra di casa sarà composta da giocatori di Pallacanestro Titano San Marino, Villanova Tigers e Valmarecchia Wolves, ma i partecipanti arriveranno davvero da tante regioni d’Italia.

Nel GIRONE A spazio a Attila Junior Porto Recanati, Pallacanestro Calenzano Bulldogs, Pol. Icare Cavriago e la squadra di casa. Nel GIRONE B ecco Prato Dragons, Biella Next Pallacanestro, Torre Basket Pordenone e Val di Fiemme Basket. Il GIRONE C è composto da Union Vigonza, Bsl San Lazzaro, Cab 1965 Ancona e Padernese Basket. Nel GIRONE D, infine, Pallacanestro Recanati, Basket Malcontenta Mira, Baskers Forlimpopoli, Visconti Basket Brignano Gera d’Adda.

I numeri: 16 squadre, 32 partite su 6 campi. 400 persone negli alberghi di San Marino e Torre Pedrera. Oltre 500 pasti serviti domenica al Multieventi a squadre e accompagnatori.

L’anno scorso ha vinto l’Aics Forlì in finale su San Marino. La finale di quest’anno è in programma domenica 17 alle 16.30 al Multieventi.

L’organizzazione del torneo è di Titans, Villanova Tigers e Valmarecchia Wolves, la direzione è di Daniele Zavatta.