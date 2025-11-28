Toni Servillo omaggia Enzo Moscato a Riccione con ‘Partitura’

Due serate straordinarie il 11 e 12 dicembre alla sala Granturismo

A un anno di distanza dalla sua partecipazione al TTV Festival, Toni Servillo torna a Riccione giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, alla sala Granturismo alle 21:15, con due appuntamenti straordinari. Servillo, in uno spettacolo dalla grande potenza poetica e linguistica, renderà omaggio al compianto drammaturgo napoletano Enzo Moscato leggendo alcuni brani da Partitura, il testo che nel 1987 ha avviato la sua collaborazione con Moscato.

Quell’anno Enzo Moscato, storico vincitore del Premio Riccione 1985 e maestro indiscusso del cosiddetto “Rinascimento napoletano” degli anni Novanta, scrisse per Toni Servillo Partitura - Viaggio immaginario, e ostile, di Giacomo Leopardi nel ventre di Partenope. Il testo si inserisce nel percorso teatrale degli anni Ottanta di Moscato, che aveva già firmato opere come “Piéce Noire”, vincitrice della 38esima edizione del Premio Riccione per il Teatro nel 1985.

Opera emblematica per ricchezza e potenza linguistica, Partitura segna uno dei vertici del teatro poetico di Moscato: un viaggio tra musica e parola, corpo e memoria, che evoca gli ultimi momenti di Giacomo Leopardi nella Napoli dolente e vitale del suo tempo.



Alcuni brani di Partitura formarono poi l’ossatura testuale dello spettacolo Rasoi, diretto da Mario Martone e Toni Servillo, che raccontò quello che sarebbe stato definito “Rinascimento napoletano”, restituendo l'immagine di una città insieme mito e mondo. Rasoi divenne anche un film, per la regia di Mario Martone, presentato nel 1993 al Festival di Taormina e recentemente restaurato a cura della Cineteca di Bologna.

Il film Rasoi verrà proiettato a Riccione il 12 dicembre al Cinepalace di Riccione (ore 18). Saranno presenti in sala Toni Servillo e Angelo Curti.

Le due serate sono promosse dal Comune di Riccione e curate da Riccione Teatro nell'ambito del 58esimo Premio Riccione.



I biglietti per le due serate sono disponibili sul portale TicketOne o all'ufficio Iat, aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; sabato e domenica dalle 9 alle 17 con orario continuato.