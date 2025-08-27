Torino, tragedia al b&b: morto il bimbo di 3 anni caduto in piscina

Il piccolo, di nazionalità moldava, non ce l’ha fatta dopo tre giorni di ricovero al Regina Margherita di Torino

È morto all’ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di tre anni che sabato era caduto nella piscina di un bed and breakfast a Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola. Nonostante i tentativi dei medici, le condizioni del piccolo, apparse subito gravissime, non hanno lasciato scampo.

La famiglia, di origine moldava, ha preso una decisione di grande generosità in un momento di immenso dolore: i genitori hanno autorizzato la donazione degli organi del figlio.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’incidente si sarebbe verificato mentre i genitori pranzavano, mentre il bimbo stava giocando con altri bambini. Non vedendolo tornare, la madre e il padre hanno iniziato a cercarlo. È stato il padre a notarlo in fondo alla piscina: lo ha subito estratto dall’acqua e tentato le prime manovre di soccorso, ma le condizioni del piccolo sono apparse da subito disperate.

La comunità locale è sotto shock per la tragedia, che ha trasformato un momento di vacanza in un dramma irreparabile.