Torna a Cattolica la rassegna “Autori al Centro”: narrativa, poesia e cultura in primo piano

Dal 9 gennaio al 27 febbraio, al Centro Culturale Polivalente, otto appuntamenti con autori e autrici locali

Fantasy, poesia, romanzi, saggi e anche racconti in dialetto romagnolo. Dopo il successo delle prime due edizioni, torna la rassegna Autori al Centro, dedicata alla scoperta e alla valorizzazione degli autori, delle autrici e delle storie di Cattolica e del territorio. Otto libri per otto incontri che si terranno ogni venerdì, alle ore 17.30, a partire dal 9 gennaio fino al 27 febbraio, al Centro Culturale Polivalente.

“Cattolica è una città che legge e che scrive – spiega l’Assessore alla cultura Federico Vaccarini -. C’è tanta passione e amore per la scrittura che hanno prodotto opere capaci di restituire anche la storia del nostro territorio e lo spirito della nostra comunità. Con questa rassegna continuiamo a valorizzare queste passioni e lo facciamo in una delle istituzioni più importanti di Cattolica, il Centro Culturale Polivalente, scrigno del patrimonio librario della città, da cui i nostri autori e autrici potranno presentare al pubblico i loro lavori”.

“In un mondo come quello attuale – spiega la responsabile del Centro Culturale Polivalente Cristina Bambini -, caratterizzato da dinamiche sociali complesse, la promozione della raccolta locale rappresenta per il Centro Culturale Polivalente lo stimolo per rilanciare e valorizzare la narrazione di un contesto locale che è integrazione del vissuto quotidiano con la sua vita “pubblica”.

Ed ecco il calendario della rassegna:

9 gennaio: Giuseppe Vanni (Padre Nostro - Fara 2025),

16 gennaio: Stefania Crinella (Dove tu sei torna la vita - La Piazza 2025)

23 gennaio: Ettore Belosi (Sò e zò par l’A Quatordg: su e giù per l’A 14, sonetti zirudelle ed altre composizioni in dialetto romagnolo di Faenza - La Piazza, 2022),

30 gennaio: Daniela D'Elia (All’ombra dei girasoli – Aletti editore, 2025),

6 febbraio: Stefano Lombardi (Dentro la rete. Indagine sociologica - La Piazza, 2025) 13 febbraio: Sabrina Giorgini (Buon viaggio, tesoro. Imparare a volersi bene – Albatros, 2024)

20 febbraio: Maurizio Lugli (L’Africa è vicina. Una storia che ci riguarda: ieri, oggi, domani – La Piazza, 2024)

27 febbraio: Thierry Bianchi (La pietra rossa di Angkor – Indipendent publishing, 2025)