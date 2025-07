Torna a San Marino l'evento dedicato all'inclusione che unisce sport, arte e riflessione

"Tuttavia... che Spettacolo!" è pronto a tornare dal 11 al 14 settembre 2025

"Tuttavia... che Spettacolo!" è pronto a tornare nella Repubblica di San Marino, dal 11 al 14 settembre 2025, per la sua quinta edizione.

Promossa dall'associazione Attiva-Mente, in collaborazione con Batticinque, Acquabike e San Marino for the Children, la manifestazione accoglierà adulti, bambini, giovani e famiglie in un programma che intreccia mototerapia, arte, cultura, sport accessibile e relazioni autentiche, in un clima di festa e riflessione.

Cosa accadrà in questi quattro giorni?

Saranno le moto d'acqua e da cross a dare il via all’adrenalina, con bambini e adulti accompagnati da piloti esperti in attività di mototerapia. Sarà possibile praticare yoga accessibile all’alba, grazie alla presenza della campionessa paralimpica Patrizia Saccà, che presenterà anche il suo ultimo libro "Il Saluto alla Luna". La piazza centrale si animerà con partite di Pickleball, Bubble Football e Ultimate Frisbee inclusivo, dove l'unica regola è il rispetto. Si correrà e si camminerà nella Color Run, una festa di colori per dire che il genere umano è fatto di mille sfumature e ognuna è preziosa. Si approfondirà il tema dell’affettività come terapia. Si potranno sperimentare musicoterapia, danza evolutiva, pet therapy, biblioterapia e laboratori con animali, libri, corpi, storie e suoni.

Luca Trapanese e sua figlia Alba, madrina della manifestazione, porteranno una testimonianza viva di amore, adozione, imperfezione e bellezza. Due suoi libri saranno disponibili per il firma copie grazie alla Libreria Il Boccino d'Oro. E molto, molto altro ancora.

Questo evento è speciale perché non si limita a parlare di inclusione, ma la vive e la rende visibile. Perché ogni attività è pensata per tutti e con tutti. Perché si creano legami che durano più di un weekend. Perché non serve un palco per riconoscersi protagonisti. "L’inclusione non è un obiettivo: è un modo di stare insieme nel mondo." "Ogni gesto gratuito è già spettacolo."

Anche quest'anno, il villaggio Moto-Solidale sarà il cuore pulsante dell'iniziativa, con stand, momenti esperienziali e tante occasioni per emozionarsi.

Un pensiero speciale sarà dedicato al ricordo di Maurizio Taddei, figura simbolica di questo progetto.

Come da tradizione, la solidarietà sarà protagonista: parte delle offerte raccolte contribuirà a sostenere il progetto umanitario "Joy is a Right – San Marino per i bambini di Baan Unrak" e le attività di Attiva-Mente.

L’accesso è a offerta libera. Il bracciale giornaliero (5 euro) permette di partecipare a tutte le attività. Le persone con disabilità partecipano gratuitamente. Tutti i dettagli e il programma aggiornato sono disponibili su: www.attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025