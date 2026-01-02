Torna “Domenica al Museo”: ingresso gratuito anche a San Leo

Si rinnova l'iniziativa del ministero della Cultura

Domenica 4 gennaio torna l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura; ove previsto, sarà necessario effettuare la prenotazione. L’ultima edizione, lo scorso 7 dicembre, ha registrato 247.108 ingressi in tutta Italia.

Nel Riminese aderisce anche la Fortezza di San Leo. L’elenco completo dei luoghi coinvolti e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito www.cultura.gov.it/domenicalmuseo e sull’app “Musei Italiani”.