Torna “Domenica al Museo”: ingresso gratuito anche a San Leo
Si rinnova l'iniziativa del ministero della Cultura
A cura di Redazione
02 gennaio 2026 15:36
Domenica 4 gennaio torna l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali.
Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura; ove previsto, sarà necessario effettuare la prenotazione. L’ultima edizione, lo scorso 7 dicembre, ha registrato 247.108 ingressi in tutta Italia.
Nel Riminese aderisce anche la Fortezza di San Leo. L’elenco completo dei luoghi coinvolti e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito www.cultura.gov.it/domenicalmuseo e sull’app “Musei Italiani”.