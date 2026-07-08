Torna il Music Festival: dal 19 al 25 luglio tutti i concerti saranno gratuiti

La 42a edizione porta a Verucchio Truppi, Cristina Donà e Pacifico, oltre a uno spettacolo su Borges e Piazzolla e l'opera di Mozart al Teatro Pazzini

A cura di Redazione 08 luglio 2026 14:20

Cristina Donà

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