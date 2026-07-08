Torna il Music Festival: dal 19 al 25 luglio tutti i concerti saranno gratuiti
La 42a edizione porta a Verucchio Truppi, Cristina Donà e Pacifico, oltre a uno spettacolo su Borges e Piazzolla e l'opera di Mozart al Teatro Pazzini
Una settimana di musica, letteratura e teatro, con ingresso libero a tutti gli appuntamenti fino a esaurimento posti: è la novità principale della 42a edizione del Music Festival, in programma dal 19 al 25 luglio con il titolo "La parola incontra la musica".
Il calendario si apre domenica 19 luglio alla Rocca Malatestiana (ore 21) con "Lo specchio di Borges", spettacolo scritto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory insieme al fisarmonicista Sergio Scappini, un percorso tra letteratura e le musiche di Astor Piazzolla.
Martedì 21 luglio il Teatro Pazzini ospita "Così fan tutte" di Mozart, nell'allestimento firmato dal progetto Voci nel Montefeltro, con la direzione musicale di Pietro Billi, la regia di David Ronis, un doppio cast internazionale e l'Orchestra della Città di Ravenna.
Da giovedì 23 a sabato 25 luglio il festival si sposta in piazza Battaglini e sul sagrato della Chiesa Collegiata per tre serate dedicate alla canzone d'autore. Si parte il 23 con Giovanni Truppi, che presenta "La Lunga Fiaba di Sabbia", un progetto ispirato a Pasolini e Calvino, preceduto sul palco dal giovane cantautore milanese Simone Matteuzzi. Il 24 luglio è la volta di Cristina Donà, che anticipa i brani del nuovo disco in uscita in autunno. Chiude il festival, sabato 25, Pacifico, che porta in scena "Collezioni" in duo con il pianista Carlo Gaudiello, tra dialoghi intimi e melodie corali.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.