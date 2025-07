Torna l’appuntamento con le Pastasciutte Antifasciste

Eventi diffusi in sette località riminesi con il contributo di Coop Alleanza 3.0

Anche per il 2025 Coop Alleanza 3.0 rinnova il proprio impegno a fianco dell’ANPI per la realizzazione delle “Pastasciutte Antifasciste Riminesi”, previste dal 25 al 31 luglio. L’iniziativa riceve un contributo in merce dalla cooperativa. Il calendario comprende eventi in vari comuni della provincia, tra cui Santarcangelo, Riccione, Novafeltria, Morciano e Rimini. L’ANPI provinciale, guidata da Annarita Tonini, esprime gratitudine per il sostegno ricevuto.





Calendario delle Pastasciutte Antifasciste 2025:

- Venerdì 25 luglio: Santarcangelo, Bellaria, Riccione

- Sabato 26 luglio: Novafeltria, Morciano

- Domenica 27 luglio: Rimini – Grottarossa

- Giovedì 31 luglio: Pianventena (ANPI Cattolica-San Giovanni)