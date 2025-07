Torna "Scamporella", il picnic sotto le stelle che ha fatto scuola

Alla Collina dei Poeti di Santarcangelo si rinnova l’appuntamento bucolico che da 11 anni unisce natura, convivialità e suggestioni d’estate

Hanno inventato un format che poi, negli anni, ha letteralmente fatto scuola diventanto un trend che ancora resiste: sabato19 luglio torna Scamporella, il picnic sotto le stelle nato 11 anni fa da un'idea di Andrea Cappelletti, pronto a rinnovarsi ogni anno senza mai perdere la propria identità. Il primo vero picnic bucolico, pensato per riscoprire le bellezze del nostro entroterra attraverso un'esperienza magica quanto essenziale.

Si arriva al tramonto, si sceglie il proprio posto tra un allestimento curatissimo di teli, balle di fieno e cuscini, si apre il cestino pieno di cose buone, si brinda, si parla, ci si ascolta. Si sta insieme. E lo si farà ancora venerdì, sempre alla Collina dei Poeti di Santarcangelo.

Tra le novità di quest'anno la collaborazione con l'influencer Federica Piersimoni (in arte Federchicca), una delle storyteller più apprezzate in Romagna che – oltre a raccontare sui suoi canali l'edizione 2025 - ha deciso di inserire all'interno di ogni cestino un omaggio tutto da.... sfogliare. Si chiama Spuma, la nuova guida dell'estate già distribuita sulle spiagge di Rimini e in regalo solo per gli ospiti di Scamporella: un magazine (pensato e diretto da lei) che sa di vacanze, che raccoglie storie, luoghi, momenti da vivere. E da ricordare. Spuma parla lentamente, osserva, suggerisce. Ed è proprio questo sguardo a sposarsi perfettamente con l'anima di un evento che anche dopo undici anni continua a rimanere un classico dell'estate romagnola.