Tornano “I Mercoledì a Casa di Alfredo”, sette serate di musica e cultura alla Casa Rossa

Dal 1° luglio al 19 agosto a Bellaria Igea Marina la rassegna estiva

Cominceranno questa settimana gli appuntamenti dell’apprezzata rassegna musicale ‘I Mercoledì a Casa di Alfredo’: un totale di sette serate distribuite tra inizio luglio ed il 19 agosto, nel suggestivo scenario del parco culturale della Casa Rossa di Alfredo Panzini (via Pisino, 1). Un progetto, a cura dell’associazione Quattro Quarti sotto la direzione di Marco Borzatta, che si rinnova per l’estate 2026 mantenendo alta la qualità della proposta artistica.

Si parte mercoledì 1^ luglio alle 21.00, con il saggio della scuola di musica dell’associazione, la BIM Music Academy. Sul palco, i ragazzi che hanno frequentato per tutto l'anno accademico 2025-2026 le lezioni di strumento e canto, per una serata all'insegna della condivisione di talenti ed espressioni musicali differenti, passando dalla musica italiana a quella inglese, sino alle ispirazioni d’oltre oceano.

Il secondo appuntamento è in programma l’8 luglio, con inizio alle 21.30. Una serata dal titolo ‘La Luna e il mare. Musica, poesie e storie di luna e di mare’, in cui la voce recitante di Gianfranco Gori, su testi poetici di Byron, Leopardi e D'annunzio, si intreccerà al canto di Nicoletta Fabbri, a sua volta accompagnata al pianoforte da Stefano Nanni in un susseguirsi di canzoni celebri di Dalla, Paoli e Buscaglione.