Tornano il Gusto dello Shopping e il Bellaria Street Market

Dal 29 agosto al 7 settembre sei giorni di offerte, sconti e passeggiate tra i negozi del Centro Commerciale Naturale Isola dei Platani ODV

Torna il Gusto dello Shopping il 29-30-31 agosto e il Bellaria Street Market il 5-6-7 settembre 2025 dalle ore 9 alle ore 23 all'interno della splendida cornice del Centro Commerciale Naturale Isola dei Platani ODV.

I commercianti che partecipano, espongono per 6 giorni merce scontata per gli acquisti vantaggiosi ed esclusivi con sconti dedicati.

Un’occasione anche per una passeggiata all’aperto, approfittando dello shopping tra mille occasioni e offerte nei vari negozi aderenti che espongono la locandina.

Il 29 e 30 agosto si svolgerà anche al porto canale, il Gusto del Porto evento dedicato al gusto e alle tradizioni della cucina marinara i colori e i sapori del mare in un percorso gastronomico tutto da gustare.