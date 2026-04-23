Tour of the Alps 2026: Pellizzari resta leader, tutto rinviato all’ultima tappa

Sprint finale in vista: 4 secondi su Arensman e Bernal, “deciderà tutto domani”

Giulio Pellizzari conserva la maglia verde al Tour of the Alps 2026 e si prepara all’atto conclusivo da leader della generale. Il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe, che risiede e prepara le sue gare sulle strade dell’entroterra riminese, tra i percorsi impegnativi dell’Alta Valmarecchia, ha chiuso la penultima tappa nel gruppo dei migliori, dopo aver tentato un breve attacco sulla salita di Povo, terminando 12° a 20 secondi dal vincitore Lennert Jasch.

Alla vigilia dell’ultima frazione, il vantaggio del classe 2003 resta minimo: appena 4 secondi su Thymen Arensman ed Egan Bernal (INEOS Grenadiers), rendendo la tappa finale decisiva. “Partiremo tutti con le stesse possibilità, servirà massima concentrazione”, ha dichiarato Pellizzari, sottolineando la durezza del percorso e l’importanza della salita finale.

Il giovane italiano ha spiegato di aver valutato un attacco già oggi, salvo poi scegliere una strategia più conservativa: “Mi era venuta voglia di provarci, ma abbiamo deciso di puntare tutto su domani”.

Con un tracciato ancora impegnativo e distacchi ridottissimi, il Tour of the Alps 2026 si deciderà quindi negli ultimi chilometri.