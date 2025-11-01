Altarimini

Tra fede e parole: i libri per celebrare la giornata dei santi

Dalle pagine dedicate a don Oreste Benzi al Beato Pio Campidelli, un percorso tra fede, umiltà e testimonianze di vita cristiana

A cura di Grazia Antonioli Redazione
01 novembre 2025 06:09
Per questa giornata dedicata ai santi, la nostra esperta di libri Chiara Antonioli consiglia qualche testo a carattere spirituale sulla vita di alcuni santi della Romagna.

“La mistica della tonaca lisa” di Elisabetta Casadei, un viaggio nella vita spirituale di don Oreste Benzi.

Un’altra figura da riscoprire è il Beato Pio Campidelli grazie al libro di Gabriele Cingolani: “Pio Campidelli” la rivincita dell’anonimato.

Per ulteriori approfondimenti sulle vite dei santi si possono consultare i libri di Antonio Sicari.

