Tra fede e parole: i libri per celebrare la giornata dei santi
Dalle pagine dedicate a don Oreste Benzi al Beato Pio Campidelli, un percorso tra fede, umiltà e testimonianze di vita cristiana
A cura di Redazione
01 novembre 2025 06:09
Per questa giornata dedicata ai santi, la nostra esperta di libri Chiara Antonioli consiglia qualche testo a carattere spirituale sulla vita di alcuni santi della Romagna.
“La mistica della tonaca lisa” di Elisabetta Casadei, un viaggio nella vita spirituale di don Oreste Benzi.
Un’altra figura da riscoprire è il Beato Pio Campidelli grazie al libro di Gabriele Cingolani: “Pio Campidelli” la rivincita dell’anonimato.
Per ulteriori approfondimenti sulle vite dei santi si possono consultare i libri di Antonio Sicari.