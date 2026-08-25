Tra social e giornalismo, il riccionese Gianluca Daluiso tra i 40 Under 40 scelti da Fortune Italia

Il 34enne ha iniziato la sua carriera a 16 anni tra le radio e i giornali della Perla, giornalista e imprenditore, è stato selezionato nella categoria Comunicazione. Cinque anni fa era tra i talenti Under 30 di Forbes

Il suo percorso nel mondo della comunicazione è iniziato a Riccione, quando aveva appena 16 anni. Oggi, a 34 anni, Gianluca Daluiso entra nella lista dei 40 Under 40 2026 di Fortune Italia, la selezione con cui il magazine individua quaranta giovani considerati tra le figure più interessanti del Paese. Daluiso è stato scelto nella categoria Comunicazione. Il riconoscimento è stato pubblicato nel numero di agosto della rivista e arriva cinque anni dopo un altro inserimento di rilievo: nel 2021 era stato infatti selezionato da Forbes Italia tra i migliori talenti italiani under 30, nella categoria Media.

Giornalista e imprenditore, Daluiso ha mosso i primi passi tra giornali e radio locali di Riccione, per poi lavorare a livello nazionale con realtà come Il Fatto Quotidiano, Rai, Il Sole 24 Ore e Treccani. Nel suo percorso ha seguito anche la comunicazione del Ministero dell’Istruzione e dell’Agenzia Nazionale Giovani. A questa attività ha affiancato quella imprenditoriale, fondando e dirigendo alcuni new media italiani e sviluppando progetti legati all'informazione digitale, ai media e all'influencer marketing editoriale. Un percorso segnato dalla ricerca di nuovi formati e modalità di comunicazione.

Oggi Daluiso guida il team di comunicazione digitale di Confindustria. Parallelamente all'attività professionale, insegna alla LUMSA di Roma, dove è professore di Social media per il giornalismo nel Master biennale di Giornalismo riconosciuto dall'Ordine dei Giornalisti. Daluiso aggiunge così un nuovo riconoscimento al proprio percorso professionale, partito dalle redazioni e dalle radio della sua Riccione quando aveva ancora 16 anni e arrivato, vent'anni dopo, tra i quaranta nomi scelti da Fortune Italia.