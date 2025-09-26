Tragedia a Cervia, muore sui binari una 25enne di Forlì

Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario e stradale

Una passeggiata lungo i binari si è trasformata in dramma a Pinarella di Cervia: mercoledì sera Giulia Valgimigli, 25 anni, è stata travolta e uccisa da un regionale Bologna–Rimini. La giovane, cameriera molto conosciuta a Forlì, si trovava accanto al suo ragazzo, che è riuscito a mettersi in salvo.

Secondo la ricostruzione, i due avrebbero scelto i binari come scorciatoia per aggirare il passaggio a livello chiuso. Il convoglio l’ha colpita in pieno, rendendo vano l’intervento del 118. Sotto choc il compagno, ascoltato da carabinieri e polizia ferroviaria.

Non sono stati disposti né indagini né autopsia: la Procura ha dato il nulla osta ai funerali, che si terranno sabato a Forlì. Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario e stradale.

I passeggeri del regionale sono rimasti a bordo fino alle 22.30, poi evacuati dai vigili del fuoco e trasferiti su autobus sostitutivi. Il treno si era fermato all’altezza di un passaggio a livello, bloccando anche il traffico stradale. Sul posto sono stati convocati i genitori della ragazza. Una tragedia che riporta alla memoria l’incidente di Riccione del 2022, costato la vita alle sorelle Pisanu.