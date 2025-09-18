Altarimini

Tragedia a Novafeltria, agricoltore muore alla guida del trattore

Il mezzo ha proseguito senza controllo per centinaia di metri prima di finire in un fosso. Inutili i soccorsi del 118

A cura di Glauco Valentini Redazione
18 settembre 2025 19:35
Tragedia a Novafeltria, agricoltore muore alla guida del trattore - Il luogo dell'incidente
Il luogo dell'incidente
Novafeltria
Cronaca
Condividi

Tragedia nel tardo pomeriggio di giovedì, intorno alle 18.30, in località Cà Gianessi. Un agricoltore di 89 anni ha perso la vita mentre percorreva la strada a bordo del proprio trattore.

Secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe trattato di un ribaltamento: l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso alla guida. Il mezzo agricolo ha così proseguito senza controllo per circa 300-400 metri, uscendo di strada e terminando la corsa in un fosso adiacente.

L’anziano è stato ritrovato privo di sensi sul trattore ormai fermo. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Novafeltria, che hanno effettuato i rilievi del caso.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini