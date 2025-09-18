Tragedia a Novafeltria, agricoltore muore alla guida del trattore

Il mezzo ha proseguito senza controllo per centinaia di metri prima di finire in un fosso. Inutili i soccorsi del 118

Tragedia nel tardo pomeriggio di giovedì, intorno alle 18.30, in località Cà Gianessi. Un agricoltore di 89 anni ha perso la vita mentre percorreva la strada a bordo del proprio trattore.

Secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe trattato di un ribaltamento: l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso alla guida. Il mezzo agricolo ha così proseguito senza controllo per circa 300-400 metri, uscendo di strada e terminando la corsa in un fosso adiacente.

L’anziano è stato ritrovato privo di sensi sul trattore ormai fermo. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Novafeltria, che hanno effettuato i rilievi del caso.