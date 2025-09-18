Tragedia a Osteria Nuova: muore il motociclista riminese Giorgio Selva

L’imprenditore di Cattolica perde la vita nello scontro con un’auto in via Buonarroti

Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Giorgio Selva, 61 anni, imprenditore riminese originario di Cattolica, avvenuto questa mattina, giovedì 18 settembre, in località Osteria Nuova. L’uomo era in sella alla sua moto Bmw quando, all’altezza dell’incrocio tra via Buonarroti e via Nilde Iotti, si è scontrato violentemente con una Lancia Musa guidata da un coetaneo residente a Montelabbate.

L’impatto è stato fatale: la moto è stata sbalzata per diversi metri e Selva è caduto rovinosamente sull’asfalto, perdendo la vita sul colpo. Inutili i soccorsi del 118, che hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.