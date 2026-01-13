Tragedia a Portogruaro: neonato muore subito dopo il parto

La Procura apre un fascicolo: sequestrata la cartella clinica

Tragedia sabato mattina all’ospedale San Tommaso dei Battuti di Portogruaro, dove un neonato è morto pochi minuti dopo la nascita. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe stato causato da una grave anomalia cardiaca non diagnosticata durante la gravidanza. La madre, al suo primo parto, era giunta in ospedale per un evento che avrebbe dovuto essere di gioia.

Nonostante l’immediato intervento dell’équipe medica, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. L’Ulss 4 Veneto Orientale ha avviato verifiche interne sul decorso della gravidanza e sugli accertamenti effettuati.

Il padre del neonato ha presentato un esposto alle autorità per chiedere chiarezza sull’accaduto. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine e disposto il sequestro della cartella clinica. Gli inquirenti valuteranno ora la documentazione sanitaria per ricostruire quanto avvenuto e accertare eventuali responsabilità.