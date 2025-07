Tragedia al Giro della Valle d'Aosta: muore a 19 anni il ciclista Samuele Privitera

Il giovane ligure ha perso il casco in una caduta ad alta velocità, battendo violentemente la testa

Dramma al Giro Ciclistico della Valle d’Aosta: Samuele Privitera, 19 anni, originario di Imperia, ha perso la vita dopo una terribile caduta durante la prima tappa della corsa Under 23. L’incidente è avvenuto a Pontey, in una discesa veloce, dove il giovane ciclista è caduto a circa 70 km/h, perdendo il casco e colpendo con violenza la testa contro un cancello o una ringhiera.

Privitera è andato in arresto cardiaco, rianimato sul posto e trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Aosta, dove è deceduto in serata. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro atleta, con la frattura di una clavicola.

La corsa ha annullato la tappa successiva in segno di lutto. Privitera correva con la Hagens Berman Jayco, prestigiosa squadra giovanile diretta da Axel Merckx. Fidanzato con la ciclista Vittoria Grassi, aveva mostrato grande talento nelle categorie giovanili, sfiorando la vittoria a inizio anno. Cresciuto con la passione per il ciclismo, sognava le grandi salite e i campioni spagnoli.