Tragedia all’ex Ilva di Taranto: operaio muore durante un controllo

L’uomo è precipitato all’interno dell’acciaieria 2. I sindacati proclamano 24 ore di sciopero immediato in tutti i siti del gruppo

Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi nello stabilimento ex Ilva di Taranto, dove un operaio ha perso la vita mentre era in servizio all’acciaieria 2. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era impegnato nelle attività di controllo delle valvole quando è precipitato dal quinto al quarto piano dell’impianto.

L’impatto si è rivelato fatale e per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

In seguito alla tragedia, le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato 24 ore di sciopero immediato in tutti i siti del gruppo, denunciando ancora una volta la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e tutela per i lavoratori.

La morte dell’operaio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza negli impianti industriali e sul rischio che quotidianamente affrontano i lavoratori del settore siderurgico.